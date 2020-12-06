شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج أولية لانتخابات مجلس الأمة الكويتى.. فوز مرزوق الغانم وخسارة صفاء الهاشم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة "القبس الكويتية" المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس الأمة 2020، حيث فاز 50 عضوًا بعضوية المجلس، أبرزهم مرزوق الغانم رئيس المجلس الحالي، فيما كشفت المؤشرات الأولية خسارة النائبة المثيرة للجدل صفاء الهاشم، التي حلت في الترتيب الـ30 ضمن قائمة المرشحين بالدائرة الثالثة.

ووفقاً للقانون الكويتى، تم تقسيم الكويت إلى 5 دوائر انتخابية، يفوز في كل دائرة 10 مرشحين، ليتكون مجلس الامة من 50 نائباً.

ووفقاً للمؤشرات الأولية، فقد فاز في الدائرة الأولى كلاً من: حسن جوهر، ويوسف فهد الغريب، وأحمد الشحومي، وحمد روح الدين، وعيسى الكندري، وعلي عبد الرسول القطان، وعدنان عبد الصمد، وعبدالله الطريجي، وعبدالله جاسم المضف، وأسامة الشاهين.

وفى الدائرة الثانية فاز مرزوق الغانم، ومحمد المطير، وخليل الصالح، وحمد المطر، وسلمان العازمي، وبدر الحميدي، وبدر الملا، وخالد العنزي، وأحمد محمد الحمد، وحمد سيف الهرشاني.

وفى الدائرة الثالثة فاز عبد الكريم الكندري، وأسامة المناور، ومهند الساير، وعبد العزيز الصقعبي، ويوسف الفضالة، وفارس العتيبي، وهشام الصالح، وسعدون حماد العتيبي، ومهلهل خالد المضف، وعمار العجمي.

وفى الدائرة الرابعة فاز، شعيب المويزري، ومساعد عبد الرحمن المطيرى، وفايز غنام المطيري، وثامر الظفيري، وسعود سعد المطيري، ومحمد عبيد الراجحي، ومرزوق الخليفة، وفرز الديحاني، ومبارك الحجرف، وسعد الخنفور.

وفى الدائرة الخامسة، فاز حمدان العازمي، وبدر الداهوم، ومبارك عبدالله العجمي، والصيفي مبارك الصيفي، وخالد محمد العتيبي، وحمود العازمي، وصالح ذياب المطيري، ومحمد الحويلة، وناصر الدوسري، وماجد مساعد المطيري.