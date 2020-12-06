شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مديونية شركات المياه والصرف وقطاع الأعمال 19 مليار و800 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه جارى استكمال إجراءات تنشيط التحصيل من المديونيات المتراكمة على شركات مياه الشرب والصرف الصحى وعلى شركات قطاع الأعمال البالغة نحو 19 مليار و800 مليون جنيه، من خلال تفعيل قرارات مجلس الوزراء.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تفعيل قرارات مجلس الوزراء نتج عنه توقيع بروتوكول بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات قطاع الأعمال القابضة الثلاث ( المعدنية – الكيماوية – الغزل والنسيج ) لتسوية المديونية المستحقة ووضع آلية لسداد الفواتير الشهرية، علاوة على التنسيق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشأن توقيع بروتوكول لتسوية المديونية المستحقة ووضع آلية لسداد الفواتير الشهرية.

وقال حمزة، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر تقوم باستكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.