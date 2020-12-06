شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تعلق القداسات بالقاهرة والإسكندرية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اتخاذ خطوات جديدة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد في كنائس القاهرة والإسكندرية، حيث أكدت فى بيان اليوم :"تنويه بخصوص الخدمات الكنسية خلال الفترة المقبلة، في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وتجنبًا للتجمعات، حمايةً لأبنائنا وللمجتمع وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الأحباء الآباء الكهنة والشعب، تقرر العمل بما يلي بكنائس القاهرة والإسكندرية".

وتابع البيان:" اعتبارا من الاثنين 7 ديسمبر ولمدة شهر تقرر تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية، وتعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة، وتعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة، تسجيلات للسهرات المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية".

وتابعت التعليمات، إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن، وإيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع،و يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني، يسمح بإتمام سري المعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقط (4 أفراد)، و تستمر الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور 25% و يلتزم الآباء الكهنة الموقرين والشمامسة وجميع أفرد الشعب باتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة، أما بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر الأب المطران أو الأسقف كل في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.