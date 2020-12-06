شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آداب القاهرة يؤكد 100% نسبة رفع المقررات الدراسية بمنصة الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور شريف شاهين القائم بأعمال عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن الكلية انتهت من رفع المحتوى والمقررات الدراسية على منصة الجامعة التعليمية "بلاك بورد" بنسبة 100 % سواء فيما يخص مناهج طلاب برامج الساعات المعتمدة وكذلك الليسانس ومرحلة الدراسات العليا .

وأضاف الدكتور شريف شاهين فى تصريح خاص لـ" الخليج 365" أن نسبة تفاعل الطلاب على منصة الجامعة التعليمية " بلاك بورد" سجل 92 % على المنصة على مستوى جميع الطلاب ، موضحا أنه مع نهاية الفصل الدراسى سيكون نسبة التفاعل 100 % حيث يجرى حاليا متابعة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للعمل على تحقيق التكامل وحل أي مشاكل تعيق تفاعل باقى الطلاب.

وأشار الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن السبب فى أن تكون نسبة التفاعل مع منصة الجامعة 92% تعامل بعض الطلاب مع المنصة كونهم ضيوف ولم يسجلوا على المنصة للدخول إلى المقررات الدراسية مؤكدًا أنه جارٍ الدفع بهذا الأمر لاكتمال المنظومة.

وكانت منحت كلية الآداب بجامعة القاهرة ، طلابها المتواجدين خارج الدولة والطلاب الوافدين الذين تعذر تواجدهم بالجامعة بسبب جائحة كورونا، الحق في اجراء امتحانات الميد تيرم أون لاين من خلال منصة الجامعة التعليمية العالمية "بلاك بورد".