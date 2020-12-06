محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
وجه الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، رسالة لجميع المترددين على المواقع الأثرية في مصر وأي مكان في العالم، مؤكدا على ضرورة أن يكون التعامل مع الأثار على قدر كبير من الاحترام والتقدير، لما لها من أهمية ومكانة تاريخية.
وأضاف "غنيم" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "تن"، أن بعض الأشخاص يرون أن الكتابة على جدران المتاحف نوع من التفاخر لكنهم أشخاص لا يمتلكون أي قدر من التقدير لمكانة تلك الأثار، لما يقومون به من تشويه للأثار التي تحفظ التاريخ على مر العصور.
وأشار إلى أن الأثار في حاجة إلى قوانين لتجنب الثغرات التي تسمح للإساءة للأثار المصرية، بجانب تكثيف التوعية الأسرية والمدرسية بأهمية تلك الأثار ومكانتها وتاريخها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس متحف الحضارة: الإساءة للأثار تحتاج لقوانين تسد الثغرات وتحافظ على التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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