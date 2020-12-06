دكان الفرحة يصل القناطر الخيرية لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، السبت، مبادرة صندوق تحيا مصر لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية (دكان الفرحة)، فى اطار استمرار تنفيذ مبادرات صندوق تحيا مصر بأنحاء المحافظة. وقال بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالفيس بوك، أن المبادرة تأتي بالتنسيق بين صندوق تحيا مصر وجمعية التنوير ومؤسسة الريادة، بحضور مجدى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية، ونور هزاع منسق صندوق تحيا مصر بالقليوبية، وغادة الجزار مدير الأسرة والطفولة بالمديرية، والدكتورة هبه مصطفى مديرالاندية ومسؤول العلاقات العامة بالمديرية، ووفاء حامد مدير إدارة القناطر الخيرية، ونادرة شبراوى مدير الأسرة والطفولة بإدارة القناطر الخيرية، ولفيف من ممثلى الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى. (دكان الفرحة) يصل القناطر الخيرية لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية (دكان الفرحة) يصل القناطر الخيرية لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية (دكان الفرحة) يصل القناطر الخيرية لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية (دكان الفرحة) يصل القناطر الخيرية لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية (دكان الفرحة) يصل القناطر الخيرية لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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