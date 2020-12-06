شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبرا الإسكندرية» تحتفل بالكريسماس الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، الخميس المقبل، حفلا فنيا لفرقة أوبرا القاهرة، احتفالا بأعياد الكريسماس والعام الجديد، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى بمصاحبة كورال القاهرة الاحتفالي وأوركسترا أوبرا القاهرة، قيادة المايسترو أحمد فراج وإخراج عبدالله سعد، ومشاركة نجوم الفرقة.
فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.
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