شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إصلاح تسريب خط الغاز الرئيسي بمدينة إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأ مهندسو الغاز الطبيعي بمدينة اسنا، أعمال إصلاح خط الغاز بعد حدوث تسريب في خط الغاز الطبيعي، بمنطقة الكورنيش، مساء السبت، دون وقوع إصابات.
وتفقد عبدالرحيم طايع، نائب رئيس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أعمال صيانة وإصلاح تسريب خط الغاز بشارع كورنيش النيل بجوار مكتب بريد إسنا، السبت، وذلك بناء على تعليمات المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا.
وأوضح طايع أن أعمال إصلاح وصيانة خط الغاز مستمرة بمعرفة الأطقم الفنية والمختصين، ومن المتوقع أن يتم السيطرة على موقع التسريب خلال ساعات.
كانت غرفة الكوارث بمجلس مدينة إسنا، بقيادة جمال عبدالمحسن تلقت بلاغاً بتسريب في خط الغاز الطبيعي بمنطقة كورنيش النيل بجوار مكتب بريد إسنا، وانتقل لمكان البلاغ نائب رئيس المركز وعدد من المسؤولين، وتبين أن التسريب أسفل خط الغاز المار بباطن الأرض وجاري أعمال الحفر لإصلاحه.
وتم إخطار الجهات الأمنية، وانتقل لمكان الواقعة نائب مأمور مركز شرطة إسنا، ورجال الحماية المدنية ورجال المرور، والدفع بسيارتي إطفاء حريق وسيارة إسعاف.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
117,583
-
تعافي
103,191
-
وفيات
6,732
كانت هذه تفاصيل خبر بدء إصلاح تسريب خط الغاز الرئيسي بمدينة إسنا جنوب الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.