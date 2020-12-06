شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إصلاح تسريب خط الغاز الرئيسي بمدينة إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مهندسو الغاز الطبيعي بمدينة اسنا، أعمال إصلاح خط الغاز بعد حدوث تسريب في خط الغاز الطبيعي، بمنطقة الكورنيش، مساء السبت، دون وقوع إصابات.

وتفقد عبدالرحيم طايع، نائب رئيس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أعمال صيانة وإصلاح تسريب خط الغاز بشارع كورنيش النيل بجوار مكتب بريد إسنا، السبت، وذلك بناء على تعليمات المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا.

وأوضح طايع أن أعمال إصلاح وصيانة خط الغاز مستمرة بمعرفة الأطقم الفنية والمختصين، ومن المتوقع أن يتم السيطرة على موقع التسريب خلال ساعات.

كانت غرفة الكوارث بمجلس مدينة إسنا، بقيادة جمال عبدالمحسن تلقت بلاغاً بتسريب في خط الغاز الطبيعي بمنطقة كورنيش النيل بجوار مكتب بريد إسنا، وانتقل لمكان البلاغ نائب رئيس المركز وعدد من المسؤولين، وتبين أن التسريب أسفل خط الغاز المار بباطن الأرض وجاري أعمال الحفر لإصلاحه.

وتم إخطار الجهات الأمنية، وانتقل لمكان الواقعة نائب مأمور مركز شرطة إسنا، ورجال الحماية المدنية ورجال المرور، والدفع بسيارتي إطفاء حريق وسيارة إسعاف.