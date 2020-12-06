شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تحول رقمي: الاقتصاد الرقمي وصل لـ11 تريليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد حجازي، استشاري التحول الرقمي، إن اقتصاد التحول الرقمي وصل إلى 11 ترليون دولا بما يعادل 15% من الناتج النحلى العالمي، مشيرًا إلى أنه لا بد من وجود خطة واضحة للتحول إلى اقتصاد رقمي خاصة وأنه لدينا استراتيجية جيدة للتحول الرقمي ويجب أن يكون فى حسبانها التحول إلى اقتصاد رقمي.

وأضاف "حجازى"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه عندما نتحدث عن أي موضوع لا بد من رسم سياسة والتى تأتى من خطة العمل والتى توضع من الخطة التى أضعها من خلال القانون الذي يتم إصداره لكي أصل إلى النتيجة التى أحتاجها، قائلا: "هل أننا قادرين ونحن نتحدث عن الشمول المالي والجوانب المختلفة لمنظومة التحول الرقمي أن نصل إلى الاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي الذي نتحدث عنه.

وتابع: "من الممكن أن نرى جهود تتم على الأرض جيدة، ولكن ستكون جيدة جدا وممتاز لو استطاعنا الربط بين هذه السياسات بعضها ببعض"، مشيرًا إلى أن السياسات المتعلقة بالأطر التنظيمة المختلفة سواء كان على صعيد التوقيع الإلكتروني، أو الملكية الفكرية أو الجرائم الإلكترونية وما هى العيوب التى نراها فى كل هذه السياسات.