شكرا لقرائتكم خبر عن «نبض الحياة»: اهتمامنا بتوصيل المياه للناس لأجره العظيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إسلام أمين، المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن اهتمامنا بتوصيل المياة لفائدته العظيمة وأجره الكبير، خاصة وأن هناك أناس يقيمون في أماكن بعيدة لا تصل لها المياه عن طريق شركات لتوصيل المياه وحفر الآبار الكبيرة لخدمة المناطق الصحراوية والبعيدة التي ليس بها مياه.

وأضاف «أمين»، خلال لقائه مع الإعلامي حازم جلال، ببرنامج «المسلمون يتساءلون»، المذاع عبر قناة «المحور»، أنه من خلال دراسة قامت بها موسسة نبض الحياة لوحظ أن هناك مواطنين قاموا ببناء منازل في مناطق متطرفة بعيدة عن العمران في المناطق الصحراوية ليس بها حياة أو مياه وكانوا يقيمون طلمبات لرفع المياه من الأرض ولكن بشكل أكثر صعوبة، ويعانون من قلة وجود المياه إلى جانب الطعام.

وتابع: «حملة سقيا الماء متواجدة في الإسكندرية؛ خاصة وأن هناك مناطق كثيرة ليس بها مياه أو حياة وهناك من يعيش في هذه المناطق ولا يستطيع العيش في المدينة أو شراء منزل به جميع المرافق والعيش حياة كريمة؛ ولكن مؤسسة سقيا الماء تعمل على مساعدة كل محتاج للمياه من خلال التبرعات التي يدفعها القادرون من المسلمين لأخوانهم المصريين.