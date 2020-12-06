شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام أمين يكشف أجر المتصدق والمتبرع لفعل الخير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال إسلام أمين، المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن من يتبرع بالصدقات عادة يكون له هدف ودافع للتبرع بالصدقات، مشيرًا إلى أنه يأتيه اتصالات كثيرة من المواطنين لفعل الخير بالتبرع بالصدقات لأهداف مختلفة لحفر آبار أو توصيل مياه أو زراعة النخيل أو التبرع لبناء المساجد مما يعطينا الدافع القوي لتنفيذ أهدافه.
وأضاف «أمين»، خلال لقائه ببرنامج «الكلام الطيب»، المذاع على قناة «ten»، أن هناك من المواطنين قام بالتصدق والتبرع وجرب الصدقات وخيرها عليه وأعاد الكرة ثانية وتبرع وأصبح يتبرع بشكل دوري لنيل الأجر والثواب من الله، مشيرًا إلى أن هناك دوافع كثيرة ومختلفة للناس من تبرعهم لفعل الخير والصدقات.
وتابع: «هناك من قام بالتصدق ونال الأجر من الله عز وجل على أولاده ورزقه، مشيرًا إلى أن مضاعفة الثواب والأجر أضعاف مضاعفة لمن أنفق وتصدق في سبيل الله من كسبه الحلال الطيب، حيث يأتي المتصدق يوم القيامة ليجد حسناته أمثال الجبال نتيجة عمله الطيب.
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