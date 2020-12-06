شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البحوث الفلكية يبدد شائعات زلزال نهاية العالم وغياب الشمس 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، إن منطقة شرق البحر المتوسط تشهد نشاطا كبيرا للزلازل بشكل مستمر، مشيرا إلى أن هناك توابعا لهذا الزلزال ولكنها تكون أقل كثيرا، لذلك لن يشعر به سكان مصر، مضيفا أنه ليس هناك زلزال كبير سيدمر البشرية بنهاية العام الجارى كما يتم إشاعته على مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أى دليل على عدم سطوع الشمس لمدة ثلاثة أيام، كما يتم الترويج لذلك أيضا.

من جانب أخر، كان جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد قال إن زلزال اليوم حدث في شرق البحر المتوسط وجنوب غرب تركيا. وأضاف جاد القاضي، أن بعض المواطنين شعروا بالزلزال لأنه زلزال عميق يبلغ عمقه 90 كيلو مترا، وكلما زاد عمق الزلزال زاد الشعور به لمسافات كبيرة".

وتابع: "حدوث الزلزال على فترات متكررة أمر طبيعي، والمعهد يتنبأ بحدوث زلازل ولا يمكن منع حدوث زلزال، وجنوب غرب القاهرة وساحل البحر الأحمر مناطق معرضة لحدوث زلازل".

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت اليوم السبت، هزة أرضية جنوب تركيا وعلى بعد 500 كم شمال دمياط، وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، أن الهزة الأرضية كانت بياناتها كالتالي: -