شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البحوث الفلكية يبدد شائعات زلزال نهاية العالم وغياب الشمس 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر
من جانب أخر، كان جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد قال إن زلزال اليوم حدث في شرق البحر المتوسط وجنوب غرب تركيا. وأضاف جاد القاضي، أن بعض المواطنين شعروا بالزلزال لأنه زلزال عميق يبلغ عمقه 90 كيلو مترا، وكلما زاد عمق الزلزال زاد الشعور به لمسافات كبيرة".
وتابع: "حدوث الزلزال على فترات متكررة أمر طبيعي، والمعهد يتنبأ بحدوث زلازل ولا يمكن منع حدوث زلزال، وجنوب غرب القاهرة وساحل البحر الأحمر مناطق معرضة لحدوث زلازل".
وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت اليوم السبت، هزة أرضية جنوب تركيا وعلى بعد 500 كم شمال دمياط، وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، أن الهزة الأرضية كانت بياناتها كالتالي: -
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