شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات للعمالة غير المنتظمة: من لم يتلق رسالة لا يذهب لصرف المنحة والان مع تفاصيل الخبر
وتابع طلعت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أنه سيجرى إرسال رسائل نصية عبر التليفون المحمول للمستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة، ومن لم يتلق الرسالة النصية فلا داعى للذهاب لأماكن الصرف تجنبا للزحام في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.
من جانب أخر، كانت قد أعلنت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، عن بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة؛ غدًا الأحد الموافق 6 ديسمبر، ولمدة 10 أيام متواصلة، وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن صرف الدفعات الجديدة يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.
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