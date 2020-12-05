شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب في خط الغاز الطبيعي بمدينة إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة كورنيش النيل بمدينة إسنا جنوب الأقصر، مساء السبت، تسريبا في خط الغاز الطبيعي الرئيسي، بشارع كورنيش النيل أمام مكتب بريد إسنا، ما أدى إلى حالة من القلق بين أهالى المدينة.

وتلقى اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوجود تسريب في خط الغاز الطبيعي بجوار مكتب بريد إسنا، والذى أمر بالدفع بسيارات إطفاء وعمل كردون حول منطقة التسريب.

وعلى الفور، انتقل لمكان الواقعة، القيادات التنفيذية بقيادة عبدالرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، علاء جعفر سكرتير مجلس مدينة إسنا، وجمال عبدالمحسن رئيس غرفة عمليات المجلس، والمقدم سعيد الحسيني نائب المأمور، والنقيب صبري خزام وكيل وحدة مرور إسنا والرائد أمير وكيل وحدة أطفاء إسنا.

وبالفحص تبين وجود تسريب في خط الغاز الطبيعي الرئيسي، وتم عمل كردون أمني حول المنطقة والأتصال بشركة الغاز الطبيعي بالأقصر، والدفع بعدد 2 سيارة أطفاء وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الغاز وغلق المحبس الرئيسي لحين العثور ومعالجة مكان التسريب.

وروى أحمد عبدالحميد، أحد سكان المنطقة، أنهم فوجئوا بصوت تسريب من خط الغاز الطبيعي، بجوار مكتب بريد إسنا، وعلى الفور تم إبلاغ شرطة النجدة وطوارئ الغاز الطبيعي، والنداء على أهالي المنطقة، لغلق محابس الغاز داخل المنازل.