شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القومية للأنفاق»: مليون شخص سيستفيدون من الخط الرابع للمترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه تم البدء في الخط الرابع من مترو الأنفاق الذي تم التخطيط له منذ سنوات طويلة، معقبًا: «عارف إنه هيحصل نوع من الإزعاج والتكدس المروري في شارع الهرم ولكن لن يتم غلق الشارع كله بل ستترك منه حارات يمين وشمال الطريق».

وكشف «والي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «ON» أنه قبل الشروع في قرار الغلق الجزئي لشارع الهرم جرى تنسيق مكثف مع محافظ الجيزة لإيجاد محاور مرورية مرنة تعمل على منع التكدس المروري بقدر الإمكان والحفاظ على السيولة المرورية.

وأشار إلى أن المشروع سيقضي على الازدحام المروري المعروف في شارع الهرم وفيصل والمريوطية والمنصورية وهذه المناطق التي أصبح الازدحام المروري فيها ملمحًا من ملامحه، مشددًا على أهمية هذا المحور كونه يربط مناطق الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر وحدائق الأهرام وشارع الهرم وفيصل وميدان الجيزة؛ ومن ثم لدى اكتمال المشروع ستحدث سيولة مرورية كبيرة في هذه المنطقة المحورية والاستراتيجية التي بدأ خطها الأول بمحطة الملك الصالح.

وأوضح أن الخط الرابع للمترو تنفذه شركات مصرية باستثناء الوحدات المتحركة؛ حيث إن مدة مشروع الخط الرابع للمترو 5 سنوات، مشددًا على أن الخط سيرتبط بباقي خطوط مترو الأنفاق لتكتمل الشبكة كلها.

وتابع: «لدى اكتمال الشبكة سيستفيد نحو مليون شخص من الخط الرابع؛ وسيكون بوسع الراكب من مدينة السادس من أكتوبر الوصول وتبديل المحطات حتى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يقلل الضغط والكثافة في استخدام وسائل المواصلات والمرور وستحدث انفراجة كبيرة في تلك المناطق».