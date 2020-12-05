شكرا لقرائتكم خبر عن محامي صاحب فيديو «سماح»: «بقاله 5 سنين بيعمل كده.. وأول مرة يبقى تريند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم رائد بهلول نوفل، محامي صاحب «فيديو سماح»، باعتذار نيابة عن موكله مصطفى بوخه، صاحب الفيديو الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وقال «نوفل» في اتصال هاتفي مع برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولى المصرية»: «هذا ليس الفيديو الأول له، وبقاله أكثر من خمس سنين بيعمل فيديوهات، ولكن أول مرة الفيديو ينتشر ويبقى تريند».

وأضاف: «كان عامل جزء تاني من الفيديو، علشان يقول إن الفيديو مش حقيقي ولكن ملحقش بسبب الضجة الكبيرة اللي عملها الفيديو منذ أن قام بنشره، هو شاب صغير وكان عايز يحقق حلمه في التمثيل».

وكان مصطفى بوخه، صاحب مقطع فيديو «سماح»، قد قال قبل ساعات قليلة من إلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن: «أنا بعتذر لكل الناس، كنت حابب مجال التمثيل وكنت بقدم رسالة، ولما الناس تصدقني كده يبقى أنا شاطر».