شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مصر تعيش أزهى عصور المواطنة المتكافئة في ظل قيادة السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهمية ترسيخ وتجذير ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعبية عامة، والانطلاق بهذا النموذج المصري الراقي والعظيم في الإيمان بالمواطنة المتكافئة إلى العالمية، والعمل مع كل المؤمنين بالعيش الإنساني المشترك، للعمل معًا على أرضية إنسانية خالصة لصالح البشرية جمعاء والخروج من دوائر التعصب المؤدي للتناحر والاقتتال إلى الحوار والتراحم الإنساني الذي يحترم الإنسان لكونه إنسانا بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو لغته.

وأوضح وزير الأوقاف، خلال لقائه برجال الدين المسيحي بأسيوط بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط السبت، أن الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا، مضيفا أن مصر تعيش أزهى عصور المواطنة المتكافئة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار جمعة خلال اللقاء إلى أننا سنعمل معا من خلال برامج مشتركة على ترسيخ أسس هذا التسامح ولا سيما بين أطفالنا.

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