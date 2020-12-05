شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس متحف الحضارة: نقل المومياوات الملكية في موكب هو الأول من نوعه في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، أن المتحف أنهى استعداداته لاستقبال موكب المومياوات الملكية، والتي سيتم نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى مقر متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط.

وأضاف «غنيم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «تن»، أن المتحف مقام على مساحة 33 فدانًا، ويعتمد على دمج الماضي بالحاضر بصورة مختلفة، حيث يصاحب كل مومياء صندوقها وبعض مقتنياتها بجانب توفير نوع من الجرافيكس الذي ينقل الزائر إلى أجواء تلك العصور.

وأشار الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة أنه سيتم نقل المومياوات الملكية في موكب ملكي هو الأول من نوعه في مصر، من خلال وضع المومياوات في مجموعة من العربات التي تسبقها تشريفة ملكية من أفراد الشرطة والموتوسيكلات.

وأوضح أن المتحف به مخازن تسع لأكثر من 60 ألف قطعة أثرية، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد نقل المومياوات الملكية حتى اليوم، لكنه يأمل أن يكون قبل نهاية العام الجاري.