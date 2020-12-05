شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة لإنتاج الزبيب وزيت الجرجير بالفرافرة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في زراعة المحاصيل غير hgتقليدية ذات العائد الإقتصادي المرتفع، أطلق مركز ومدينة الفرافرة مبادرة لزراعة وإنتاج الزبيب وزيت الجرجير. وقال يوسف مرزوق، رئيس مركز الفرافرة في الوادي الجديد، إن المبادرة تشمل استصلاح وزراعة 20 ألف فدان بمحاصيل الجرجير والعنب والنباتات العطرية، وأنه سيتم تقسيم المساحة المستصلحة لقطع متساوية يستفيد منها أهالي المركز الراغبين في الإنضمام للمبادرة، وتجهيز طرق ممهدة للتيسير فى الوصول للمنطقة المستهدف تنفيذ المبادرة بها. الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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