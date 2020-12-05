خالد جلال: الجمهور دائما يخرج باكيا وفخورا ببطولة الشهيد في «الوصية»

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: الجمهور دائما يخرج باكيا وفخورا ببطولة الشهيد في «الوصية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المخرج خالد جلال، إنه قرأ قصة البطل الشهيد محمد المعتز رشاد وقصة دخوله الجيش وخدمته في الجيش بدون علم والده، مشيرا إلى أن قصة مسرحية «الوصية» لها بطلين، الأول الأب الذي فوجئ أنه أمام ابنه في غرفة العمليات، والان البطل الذي أراد الخدمة في سيناء والاستشهاد دفاعا عن الوطن.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن الجمهور يوميا يبكي خلال عرض المسرحية ولكنه فخور أيضًا ببطولة الشهيد، متابعا: «خلال عرض المسرحية وفي الكواليس، سمعت شخص يبكي، وعندما التفتت وجدته عامل الصوت».
ولفت «جلال»، إلى أن قصة المسرحية أثرت في الجميع، منوها أن المسرحية لم تخلو من بعض الكوميديا، ولكن نسبة الضحك مقبولة في المسرحية، لأنها لو زادتس ستفسد العمل.
وأكد، أن كل المشاركين في المسرحية لم يشعروا بأنهم يبذلون أي مجهود، لأن كل مجهودهم لا يساوي نقطة دم واحدة من عسكري يقف ليحمينا على الحدود.
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