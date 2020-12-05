شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مدارس بورفؤاد استعدادًا لإجراء إنتخابات الإعادة لمجلس النواب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد ، اليوم السبت، عملية رش وتطهير وتعقيم المدارس المقررة كلجان انتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد. ووجه الأجهزة المعنية بالعمل داخل المدارس وبمحيطها الخارجى لبيان أى احتياجات للمدارس من نظافة أو إنارة إستعدادا لاستقبال الناخبين للاقتراع. الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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