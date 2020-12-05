شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تكشف عن احتلال المقاهى صدارة المنشآت المخالفة لمواعيد الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمى للوزارة، إن المنشآت الأكثر التى لم تلتزم بمواعيد الغلق بمحافظة القاهرة كانت المقاهى، مشيرًا إلى أن هناك إنذارا كتابيا لمخالفى مواعيد غلق المحال التجارية، وفى حالة عدم الالتزام يجرى غلق المنشأة لمدة شهر، مؤكدا إغلاق 2266 منشأة مخالفة خلال 5 أيام، وتأتى القاهرة فى المرتبة الأولى بالنسبة لمخالفات الإغلاق .

وتابع "قاسم"، خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن المقاهى احتلت الصدارة فى المنشآت المخالفة لمواعيد الإغلاق.

من جانب آخر، كان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمى للوزارة، قد قال إنه تم غلق 1388 منشأة عبارة عن محلات تجارية ومقاهى وورش صناعية، وذلك فى 7 محافظات بسبب مخالفتهم لمواعيد الغلق، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة الأكبر فى عدد مخالفات مواعيد فتح وغلق المحال التجارية. وأضاف قاسم أن هناك 20 محافظة تشهدت التزاما تاما بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تلقى تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.