شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: لجنة تبحث تقليص مدة غلق شارع الهرم "خمس سنوات" لتنفيذ المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه سيجرى غلق شارع الهرم جزئيا، لمدة خمس سنوات، مضيفا أن الخط الرابع للمترو سيرتبط بباقى خطوط مترو الأنفاق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة on، أنه يجرى دراسة جميع المنشآت على جابنى المترو لمسافة 30 مترا قبل بدء العمل، بالإضافة إلى أن هناك لجنة تعمل على تقليص مدة الخمس سنوات لتنفيذ الخط الرابع.

وتابع أن المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو تكلفتها 70 مليار جنيه.

وتجرى إدارة المرور، عملية غلق كلي للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 مترا بطول 404 أمتار، كما سيتم غلق طريق النصر جزئيا للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان، مع تحويلات مرورية للتسهيل على المواطنين 5 سنوات لتنفيذ أعمال مترو الأنفاق.