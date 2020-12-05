شكرا لقرائتكم خبر عن مدير هيئة الرعاية الصحية يؤكد تدشين المشروع فى الإسماعيلية والأقصر قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكى، مدير هيئة الرعاية الصحية، أن المشروع من أعظم المشروعات التى جرى إنجازها فى الإصلاح الاجتماعى، وتمكنت الدولة من تطبيق منظومة هائلة للتأمين الصحى فى مصر، والانتهاء تماما من محافظة بورسعيد وتفعيلها فى الأقصر والإسماعيلية وسيكون افتتاحها فى أقرب وقت.

وأضاف، خلال تصريحات إعلامية لـ"أكسترا نيوز": "ملف الصحة والتعليم من أهم الملفات التى تهتم بها القيادة المصرية، والمشروع لم يتأثر بما يمر به العالم الآن من انتشار للوباء، وتم رفع كفاءة المستشفيات، وهناك ثقة من المواطنين فى تلك المنظومة، وتم الوصول لـ75% من المحافظات وأكثر من 3 مليون مواطن فى محافظات لم يتم افتتاح المشروع بها رسميا".

وقال: "مشروع التأمين الصحى الشامل يحقق العدالة الاجتماعية، وخلال المرحلة القادمة سيتم تدشين المشروع بها".

وكان مدير مشروع التأمين الصحى الشامل ورئيس هيئة الرعاية الصحية، أكد أن مشروع التأمين الصحى الشامل يسير بخطى ثابتة فى محافظات المرحلة الأولى وحقق نسب إنجاز كبيرة.

وقال لـ"ليوم السابع": نقوم برفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية التى ستعمل ضمن المنظومة الجديدة، وكذلك معدل تسجيل الأسر، والانتهاء من وضع خطط التدريب للفرق الطبية، تمهيدًا للتشغيل التجريبى للمنظومة تباعًا بمحافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس).

وتابع: حاليا يتم الانتهاء من تجهيز جميع المنشآت الطبية بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية بالأجهزة الإلكترونية ومنها أجهزة الكمبيوتر، والتابلت، وماكينات خدمة العملاء، والانتهاء من الميكنة والربط الإلكترونى بين جميع الوحدات والمستشفيات بالمحافظتين، وكذلك استكمال تسجيل ملفات طب الأسرة إلكترونيًا، بحيث يتلقى المواطنين الخدمة بشكل كامل أثناء التشغيل التجريبى للمنظومة.

وأوضح أن الميكنة والتحول الرقمى لهيئة التأمين الصحى الشامل يضمن تحقيق المساواة فى حصول جميع المواطنين على الخدمات الطبية بأعلى جودة دون أى عقبات تواجههم، وتذليل كافة التحديات لتوفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة للتحول الرقمى بالمنظومة الجديدة.

واستكمل: استمرار العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، خاصة فى ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استمرار تلقى القوى البشرية التى تعمل ضمن المنظومة التدريب اللازم خلال الجائحة، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل.