نشرة الحوادث المسائية.. حبس مالك "التوحيد والنور" وصفوان ثابت ومحاكمة "طفل المرور"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

حبس مالك "التوحيد والنور" بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية

أكدت مصادر قانونية، أن النيابة قررت حبس رجل الأعمال سيد رجب السويركي، مالك محلات التوحيد والنور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سب شاب لخطيبته بـ"مكبر صوت"

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل الفيديو المتداول لشاب يَسب فتاة ادعى أنها خطيبته رفقة أصدقائه.

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النيابة العامة تعلن تفاصيل إحالة "طفل المرور" و3 آخرين للمحاكمة

أمرت النيابة العامة بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه.

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مصادر: حبس رجل الأعمال صفوان ثابت بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية

أكدت مصادر قانونية، اليوم، حبس رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة "جهينة"، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

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الإدارية العليا تحيل 18 طعنا في نتيجة انتخابات النواب إلى النقض

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، اليوم السبت، في 19 طعنًا مقدما على إعلان نتيجة إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2020، وأحالت 18 طعنًا لمحكمة النقض، وأرجأت الفصل في طعن إلى جلسة 19 ديسمبر الجاري.

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وزير العدل يفتتح فرع توثيق ضواحي والحامول ومحكمة كفر الشي بعد تجديدها -(صور)

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم السبت، فرع توثيق ضواحي كفر الشيخ، وفرع الحامول، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية، بعد تجديدها ورفع كفاءتها، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ولفيف من قيادات الوزارة .

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قاضي تحقيق "173 تمويل أجنبي": لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق 20 منظمة

أصدر المستشار علي مختار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرارا بألا وجه حق في إقامة الدعوى الجنائية بحق 20 منظمة، لانتفاء الجريمة وعدم كفاية الأدلة، في القضية 173 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضي التحقيق.

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"الداخلية" تنعش خزينة الدولة بـ 22.4 مليار جنيه قضايا تهريب ضريبي وكهرباء في 30 يومًا

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 253 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و22.1 مليار قضايا تهريب ضريبي وأموال عامة خلال شهر على مستوى الجمهورية.

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محكمة العدل الأوروبية تلغي تجميد أموال حسني مبارك وأسرته في أوروبا

ألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس الراحل حسني مبارك وأفراد أسرته بشأن تجميد أموالهم.

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قتلوا 3 أشخاص وألقوا الجثث بالمصرف.. سقوط عصابة سرقة "التكاتك" في الدقهلية

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة "التكاتك"، وقتل قائدها، واعترف المتهمين بارتكاب 3 جرائم .

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