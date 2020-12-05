مأمورية الزراعات توقع حدادا يدير ورشة لتصنيع السلاح في الحوامدية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على حداد يدير ورشة لتصنيع الأسلحة بمركز الحوامدية جنوب المحافظة. تحريات ضباط فرقة الجنوب تحت إشراف العميد أحمد الوتيدي والعقيد أحمد نجم أكدت إدارة حداد "43سنة" لورشة لتصنيع السلاح في عشة وسط الزراعات، وترويجها على عملائه. عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية قادها الرائد عمرو فاروق ومعاونوه النقيبان فاروق عبد القادر وإسلام السيسي من ضبط المتهم. وعثر بحوزته على طبنجة و3 فرد خرطوش والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع. أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية أقر المتهم بصحة التحريات واتجاره في الأسلحة بحثا عن كسب المال. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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