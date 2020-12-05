شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم وإنقاذ آثار «حدائق المنتزه» خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على مساحة 370 فدانًا، تطل حدائق المنتزه التاريخية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كواحدة من المزارات السياحية التقليدية لسكان المدينة الساحلية، وزوارها على مدار عقود مضت. المنطقة التي عانت من الإهمال لفترات طويلة، بدأت مرحلة جديدة بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطويرها عبر مشروع متكامل يسعى إلى إعادة رونقها التاريخى، ويحولها إلى مزار سياحي عالمي.

وقال المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والرى، إن أعمال التنفيذ الفعلى لمشروع ترميم وإنقاذ آثار المنتزه، تبدأ خلال ديسمبر الجارى، لافتًا إلى طرح المشروع وتمت الترسية على إحدى الشركات المنفذة لبدء الأعمال بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 75 مليون جنيه.

من جانبه، قال مصدر بشركة المنتزه للاستثمار السياحى إنه سيتم تغيير أسماء الشواطئ الخمسة الموجودة حاليا في منطقة حدائق المنتزه شرق الإسكندرية لتحمل أسماء أميرات العائلة المالكة بدلًا من الأسماء الحالية.

وأوضح أن نظام التشغيل والاستغلال بعد الانتهاء من مشروع التطوير سيكون «اليوم الواحد»، مع التأكيد على أن حدائق المنتزه ستكون متاحة لجميع المواطنين وحجز التذاكر والدخول من خلال «أبليكيشن» يتم تثبيته على الهاتف المحمول.

وفى إطار خطة التطوير، تجرى مديرية الزراعة بالمحافظة أعمال مكافحة الآفات والأمراض التي تصيب الأشجار والنخيل في الحدائق، فضلًا عن تقطيع الأشجار العليلة.

وقالت المهندسة تريزا سعد عطا الله، مدير إدارة مكافحة الآفات في مديرية الزراعة، إنه جرى تقطيع نحو 90% من النخيل والأشجار المريضة التي لا يجدى معها العلاج، والانتهاء من رش وعلاج نحو 100% من إجمالي الأشجار التي تقبل العلاج.

وقال إن المشروع سبقه معاينة ميدانية قامت بها لجنة رسمية بتكليف من الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بهدف معاينة 3 مواقع على الطبيعة والتعرف على حجم التأثر للحائط البحرى الأثرى والكوبرى والفنار.