شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «طب أسوان»: تأهيل أقسام المستشفي الجامعي وتطوير شبكة الغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب جامعة أسوان، أنه جاري تأهيل ورفع كفاءة أقسام المستشفى الجامعي بأسوان مثل قسم العظام وقسم المسالك البولية وقسم الباطنة وقسم الإستقبال ويتم تطوير شامل لشبكة الغاز والإنذار وأعمال الميكانيكا والأعمال الاعتيادية من تشطيبات مع استكمال تجهيزات المطعم المركزي والذي يضم 2قاعة طعام ومغسلة مركزية.

من جانبه، تابع الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسوان، الأعمال الانشائية التي تتم علي قدم وساق لحصول انفراجة كبري لإستقبال جميع الحالات بقوة استيعابيه تصل الي حوالي 600 سرير.

وطالب معبد أهالي أسوان بتحمل هذه الفترة الانتقالية لحين الانتهاء من هذه الطفرة التي تحدث بالمستفشيات الجامعية تحت رعاية رئيس الجامعة الذي لم يدخر جهدا في سرعة إنجاز هذه الإنشاءات خدمة لأهالي أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.