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شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة» تكرم محافظ بورسعيد بعد اختياره أفضل محافظ عربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
خلال الحوار المجتمعي الذي نظمته، اليوم السبت، مؤسسة «مشكاة نور» للخدمات المجتمعية برئاسة الدكتورة نور الهدى الجمال، قام شباب مديرية الشباب والرياضة بتكريم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بعد حصوله على جائزة أفضل محافظ في الوطن العربي في مسابقة التمييز الحكومي العربي، بحضور عبدالفتاح حافظ، وكيل مديرية الشباب والرياضة، والدكتور على أبوسمرة، مستشار المحافظة للشباب والرياضة.
وأشاد محافظ بورسعيد بتلك اللفتة الطيبة من الشباب، مشيرًا إلى أن ذلك النجاح يعود إلى التضافر والتعاون بين كافة الجهات والهيئات ومن ضمنها جامعة بورسعيد التي تعد بيت خبرة للمحافظة.
وأعرب اللواء عادل الغضبان عن فخره وسعادته بحصول محافظة بورسعيد على هذا التميز على مستوى الوطن العربى، مؤكدا أن هذا النجاح لا يعتبر نجاحا شخصيا ولكنه نجاح محافظة بورسعيد بأكملها، وجميعنا نفخر بكون بورسعيد المحافظة الأولى والأجمل على مستوى العالم العربى.
وأوضح أن هذا النجاح نتيجة العمل المتواصل وهو ثمار التعاون والتكامل بين كافة الأجهزة والعاملين بمحافظة بورسعيد، والتى كانت باكورة المشروعات القومية العملاقة مثل التحول الرقمى والتأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أن حجم المشروعات والأعمال التي تمت في بورسعيد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أهلت بورسعيد للحصول على هذه المكانة.
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