شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يحيل واقعة وفاة طالبين بمدرسة للتعليم الأساسي غرقا للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واقعة وفاة طالبين بمدرسة السيدة خديجة للتعليم الأساسي ، التابعة لإدارة الصالحية الجديدة غرقا بترعة الحسينية رقم 1 المبطنة للتحقيق، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

أكد محافظ الشرقية أنه سيتم محاسبة المقصرين في عملهم بالمدرسة بسبب الإهمال ،وعدم متابعة طلاب المدرسة أثناء الفسحة المدرسية، مؤكداً أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه الحوادث الفردية داخل المنشآت التعليمية مرة أخرى.

وقدم محافظ الشرقية خالص تعازيه ومواساته لأسرتي الطالبين، داعياً المولي عز وجل أن يرحمهما وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.

كان رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، قد تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ بخصوص واقعة غرق الطالبين ، تُفيد بأن الطالب أحمد محمد عطية، مقيد بالصف السادس الإبتدائي بمدرسة السيدة خديجة للتعليم الأساسي، والطالب محمد محمود أحمد عياد، مقيد بالصف الأول الاعدادي بنفس المدرسة، قد هربا اليوم من المدرسه أثناء الفسحة والتي تبدأ من الساعة العاشرة والربع حتى العاشرة والنصف من على السور الخلفي ، وتم إكتشاف هروبهما أثناء حصر الغياب بعد الفسحة وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال هروبهم.

وأفاد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إن إداة المدرسة قد تلقت إخطاراً من أحد العاملين بمستشفى الصالحية يُفيد بوجود طالبين توفيا غرقا في ترعة الحسينية رقم 1 المبطنة والبعيدة عن المدرسة بحوالي 3 كيلو متر، فتم إحالة الواقعة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونيه بالمديرية لإتخاذ اللازم.