شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون دستوري: مصر أحرزت تقدما بملف حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ قانون دستوري، إن فرنسا تشهد تظاهرات على خلفية الاعتراض على مشروع قانون «الأمن الشامل»، الذي يمنع تصوير أفراد الشرطة خلال أداء عملهم بالشوارع.

وأوضح المغازي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن ملف حقوق الإنسان في مصر تطور بشكل كبير، وهو ما يظهر بوضوح في ملفات التعليم والإسكان والصحة، مردفا: «بعض الدول تختزل ملف حقوق الإنسان في المكايدات السياسية تجاه مصر»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة شهدت تظاهرات نتيجة خروقات في ملف حقوق إنسان.

وتابع: «لا نقبل ملاحظات من أي طرف حول ملف حقوق الإنسان، والرئيس السيسي قال من قبل لن يعلمنا أحد إنسانيتنا»، مضيفا: «مصر تقبل الحوار دائما، كما تبدي بعض الدول ملاحظات حول حقوق الإنسان، والقاهرة لديها ملاحظات أيضا بشأن هذا الملف في الدول المنتقدة».

واختتم: «مصر أحرزت تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنسان بفضل شهادات المنظمات الدولية».