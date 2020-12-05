شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل «صفر كورونا» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سجلت محافظة القليوبية، السبت، صفر إصابات بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى 11 مركزا ومدينة. واستقر عدد الإصابات في المحافظة منذ بدء الجائحة عند 10085 حالة. الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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