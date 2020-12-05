شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «الهندسة الإلكترونية» بالمنوفية: تطبيق حازم للإجراءات الاحترازية بامتحانات «الميد ترم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح الدكتور أيمن السيد عميرة عميد كلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية، بأنه قام اليوم بجولة لمتابعة سير إمتحانات «الميد ترم» للفصل الدراسى الأول بالكلية.
وأضاف عميرة، أنه وجه بضرورة التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة والكلية بشأن عقد امتحانات الميدترم من خلال الإهتمام بتطبيق مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب في اللجان بالإضافة إلى ارتداء الطالب الكمامة وعمل ممرات دخول وخروج للطلاب ومنع دخول اى طالب إلا من خلال بوابة التعقيم المتواجده باستمرار عند مدخل الكلية وضرورة تهوية وتعقيم اللجان والمدرجات والقاعات بالكلية.
كما أشار عميد الكلية على تواجد أستاذ المادة وقت إمتحانه وأن تكون الأسئلة شاملة المقرر وأن يكون الزمن المخصص للاختبار مناسبا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
117,583
-
تعافي
103,191
-
وفيات
6,732
كانت هذه تفاصيل خبر عميد «الهندسة الإلكترونية» بالمنوفية: تطبيق حازم للإجراءات الاحترازية بامتحانات «الميد ترم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.