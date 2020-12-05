شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع يؤكد استمرار توفير "حزم تحفيزية" لعبور قناة السويس العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن أصعب تحدٍ واجهته القناة خلال الفترة الماضية كان جائحة كورونا وانخفاض التجارة العالمية، وكان من المفترض أن تؤثر على عمل القناة، ولكن جرى تطبيق حزم تحفيزية لكل من يمر من القناة، وتخفيضات 17% للسفن القادمة من شرق أوروبا، والاتصال المباشر والدائم بالتوكيلات الملاحية، والتعرف على كل مشكلاتهم لحلها.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز: "خلال عام كورونا مرت أكثر من 19 ألف سفينة من قناة السويس، والفترة المقبلة مستمرون في السياسة التي عملنا بها، وسنكمل العام المقبل بنفس التحفيزات لحين الانتهاء من أزمة كورونا، وسنعمل على تطوير المجرى الملاحي، وجرى تطوير الأسطول الخاص بالقناة، واستقدام كراكتين جديدتين، وتطوير لانشات المرشدين حتى يعمل باطمئنان، وتوفير 10 جراجات تستخدم في السفن التي بها أعطال".

وقال: "بدأنا في تطبيق نظام التعامل الرقمي، وأصبح حجز السفن من خلال موقع الهيئة، ويجرى الحصول على موعد مرور السفينة، والهيئة تحولت إلى التعاملات الرقمية، وحققنا زيادة 8% بالإيرادات أكثر من العام الماضي، وعدد السفن التي عبرت من القناة في 2020 أكبر من العام الماضي".