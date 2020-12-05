شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى كمبالا يبحث مع الجانب الأوغندى زيادة الاستثمارات المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية أوغندا، بالسكرتير الدائم لوزارة الخارجية "باتريك موجويا"، حيث تطرق اللقاء إلى سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، ولاسيما فى المجالات الاقتصادية، مع العمل على زيادة التبادل التجارى بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
كما تناول اللقاء أيضًا الملفات الإقليمية محل اهتمام البلدين، فضلًا عن التأكيد على أهمية تنسيق الجهود والمواقف المشتركة فى الأُطر متعددة الأطراف على الصعيدين الأفريقى والدولي.
من جانبه، أعرب المسئول الأوغندى عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وأوغندا فى شتى المجالات عبر البناء على أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين، ومواصلة الجهود الهادفة إلى زيادة الاستثمارات المصرية بأوغندا، مع جذب المزيد من الاستثمارات المصرية فى القطاعات المختلفة.
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