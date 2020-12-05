شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة جنوب السودان تحتفل بتخرج دفعة جديدة من طلابها بجامعات ومعاهد مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت سفارة جمهورية جنوب السودان حفلة تخرج دفعة جديدة من طلاب وطالبات جنوب السودان بالجامعات والمعاهد العليا المصرية لعام 2020م بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وكان شعار اليوم "بالعلم والمعرفة ترتقى الشعوب" وذلك برعاية من السفير جوزيف موم مجاك سفير جمهورية جنوب السودان بالقاهرة، وتحت إشراف وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار وذلك على شُرفة قاعة كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

واستعدت السفارة لهذا اليوم من بعد انتهاء الطلاب من المناهج المقررة رغم ظروف جائحة الكورونا التى أعاقت تسيير المناسبات ومنعت التجمعات إلا أن الإجراءات الاحترازية كانت حاضرة حيث التزم الحضور بشروط التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

وحضر الكرنفال عددًا مقدر من الشخصيات الهامة من كلا البلدين وجاء فى مقدمتهم الدكتورة رشا كمال محمد وكيل وزارة التعليم العالى ورئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، والسفير ادور اكوك أطواى نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة جنوب السودان، و المستشار مصطفى خميس مدير إدارة جنوب السودان بوزارة الخارجية والدكتورة شرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين بجامعة عين شمس، والدكتور عزمى ذكريا ابو العز مشرف جامعة القاهرة فرع الخرطوم وحضورٍ من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا المصرية وعلى رأسهم جامعة عين شمس المضيفة لهذه الاحتفالية، وحضور مايكل مثيانق نقونق المستشار الثقافى بسفارة جنوب السودان ويرافقه أعضاء البعثة الدبلوماسية بسفارة جنوب السودان، ومجلس الصداقة الشعبية (التواصل الدبلوماسى الشعبى بين الشعوب كانت حاضرة برئاسة حماد الدسوقى رئيس جمعية صداقة مصر وجنوب وبحضورٍ إفريقى من الدكتورة عفاف طُلبة رئيس ملتقى الثقافة الإفريقية ورئيس جالية جنوب السودان.

وسط حضور جماهيرى غفير من أسر وأصدقاء ومعارف الخريجين التحية ورؤساء الروابط الاجتماعية، الثقافية والطلابية، اتحاد معلمى جنوب السودان ورجالات الدين بمختلف طوائفهم الدينية، وسط تغطية إعلامية شاملة من الأجهزة الإعلامية.

و بدأ الحفل بالنشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم تلاها مباشرةً النشيد الوطنى لجمهورية جنوب السودان، حيث وقف الجميع يرددون النشيد، ثم مسيرة الخريجين على انغام نشيد التخرج والزغاريد والتصفيق من الحضور لهم وهم يتزينون بالروب الأسود المزين بالزهرى والقبعات السوداء ويلوحون بأيديهم ويرقصون على أنغام الموسيقى الأفريقى ويتقدمهم اغانى (أسطورة الفن الشعبى بجنوب السودان إمانويل كيمبى ) ثم عادوا إلى مقاعدهم وبدأت فقرات الحفل والترحيب بالضيوف.

وجاءت الفقرة الثانية فى كلمة ترحيب من قبل الطالب قاتوج قادويش لينقديت ممثلًا للروابط الطلابية بالجامعات والمعاهد العليا المصرية ثم كلمة لممثل الخريجين قدمتها الخريجة اليزا باولو باستورى وجاء بعد ذلك فقرة غنائية وعرض تراثى لرقصاتٍ شعبية قدمتها فرقة ( تويج ودوكين ) ثم كلمة شكر وتقدير من البعثة الدبلوماسية قدمها المستشار مايكل مثيانق نقونق، وكلمة تشجيعية أخرى من الدكتورة شرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين بجامعة عين شمس، وكلمة من المستشار مصطفى خميس مدير إدارة جنوب السودان بوزارة الخارجية.

وجاءت فقرة تقديم دروع تكريمية من قبل سفارة جنوب السودان لكبار المسئولين من رؤساء الجامعات والهيئات والمؤسسات الحكومية والدبلوماسية، وفى ختام العرض تم توزيع الشهادات التقديرية للخريجين.

وقالت الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، إن مصر وجنوب السودان وطن واحد موضحة أن هناك تكليفات من فخامة الرئيس بالاهتمام بأولادنا من طلاب وطالبات دولة جنوب السودان وأنه سيتم افتتاح فرع الجامعة اسكندرية فى ابريل القادم.

وأكدت الدكتورة رشا كمال خلال كلمتها بالفاعلية، أن دولة جنوب السودان فى انتظار الطلاب الخريجين للتنمية والتطوير فأنتم مستقبلها ومصر دائما معكم فى ذلك، متابعة فأنتم كنتم خير سفراء لجنوب السودان وستكونوا كذلك لمصر طول العمر، وفخورين بإن معظم قيادات دولتكم الشقيقة خريجى الجامعات المصرية وهذه القاعة ستشهد انها احتفلت بتخريج رئيس وزراء ووزيرة وسفير ومديرة لتنمية وتطوير دولة جنوب السودان.