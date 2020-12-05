شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: الحكومة تبذل جهود كثيرة لإعادة إحياء القطن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، التحية لخبراء مصر بالولايات المتحدة الأمريكية فى مجال تطوير صناعة المنسوجات واستخدامات البلازما النووية فى الغزل والنسيج، لمناقشة تطوير قطاع صناعة الغزل والنسيج ضمن فعاليات الجلسة الحوارية الثانية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة.

جاء ذلك خلال ثانى الجلسات الحوارية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة المرتقب، وذلك بمشاركة عدد من خبراء مصر بالولايات المتحدة الأمريكية فى مجال تطوير صناعة المنسوجات واستخدامات البلازما النووية فى الغزل والنسيج، لمناقشة تطوير قطاع صناعة الغزل والنسيج.

وقال وزير قطاع الأعمال العام: " منذ الثمانينيات خسرنا الكثير فى قطاع الغزل والنسيج والقطن خسر كثيرا"، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهود كثيرة لإعادة إحياء القطن.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، قائلا :"بقالنا موسمين نمهد لبورصة القطن"، لافتا إلى أنه جارى العمل على تطوير 7 محالج بأحدث التكنولوجيات المتقدمة بهدف مضاعفة إنتاج قطن الزهر بنهاية 2021 ومن ثم التوجه لصناعة قائمة على قطن نظيف ".

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك تطوير هائل فى معدات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، قائلا :"نطمح فى خلال سنتين الوصول للأسواق العالمية لقطاع الغزل والنسيج ونسعى لذلك من خلال شبكة من الموزعين حول العالم لنصل غربا وشرقا بصناعة الغزل والنسيج".

وهذه الجلسة تعد الجلسة الثانية ضمن الجلسات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذى بدأت فعالياته بمشاركة البارونة د.نعمت شفيق، وعدد من رجال الصناعة والاستثمار.

ويشارك عبر تطبيق "زووم" كل من الخبراء : الدكتور محمد برهام، أستاذ ورئيس قسم الهندسة النووية سابقا ونائب رئيس القسم حاليا، جامعة كارولينا الشمالية،رائد مجال الاستفادة بالطاقة النووية فى البحوث بكلية الغزل والنسيج.

كما يشارك فى الجلسة، الدكتور أحمد الشافعى الخبير المشهور فى الساحات العالمية فى مجال كيمياء الأصباغ والصباغة والتجهيز، والذى أشرف على أكثر من 50 رسالة دكتوراة وماجستير ومستشار لشركات أمريكية فى مجال الصباغة والتجهيز باستخدام تكنولوجيا وكيمياء جديدة مصاحبة للبيئة.

كما يشارك فى الجلسة الدكتور عبد الفتاح صيام، خبير علوم الأقمشة والمنسوجات بالولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس قسم الغزل والنسيج والملابس والتكنولوجيا والإدارة بكلية ويلسون للغزل والنسيج، شارك فى 6 براءات اختراع إضافة إلى 18 براءة اختراع أخرى فى مجال تطوير المنسوجات.

كما يشارك فى الندوة الحوارية عدد من رجال الصناعة والأعمال، فى إطار تبادل الخبرات مع علمائنا وخبرائنا بالخارج والداخل.