شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل التعديات على أراضى الدولة فى محيط مشروع أهالينا بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واصلت أجهزة محافظة القاهرة ، إزالة التعديات على أراضى الدولة المجاورة لمشروع أهالينا بالسلام، حيث تابع إبراهيم صابر ، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال إزالة الاشغالات والتعديات بحضور محمد عبد الهادي رئيس حي السلام أول.

وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء الفوري في انشاء التجمع السكني "أهالينا 3" امتدادا لسلسلة تجمعات "أهالينا" السكنية التي تم إنشاؤها، وذلك لتوفير سكن لائق ومكتمل المرافق والخدمات الحديثة للمواطنين فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لسكان المناطق العشوائية

يذكر أن محافظة القاهرة افتتحت عددا من مشاريع تطوير العشوائيات ، لاستكمال خطة تطوير المناطق العشوائية والتي كانت تغطى أكثر من 50% من مساحة العاصمة، ومن بين المشروعات الكبيرة مشروع أهالينا 2، حيث بلغت تكلفة المشروع 700 مليون جنيه، ويتضمن المشروع إقامة 34 عمارة سكنية من 12 طابقا بكل طابق أربع وحدات سكنية، ويشمل إقامة 176 محلا تجاريا، بمساحة 45 م2 للمحل.