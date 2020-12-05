شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة لخبراء مصر بالخارج: حان الوقت لنتناقش بشأن تطوير صناعة الغزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن ترحيبها بالدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لمشاركته ثانى الجلسات الحوارية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة المرتقب، وذلك بمشاركة عدد من خبراء مصر بالولايات المتحدة الأمريكية فى مجال تطوير صناعة المنسوجات.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال ثانى الجلسات الحوارية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة المرتقب، وذلك بمشاركة عدد من خبراء مصر بالولايات المتحدة الأمريكية فى مجال تطوير صناعة المنسوجات واستخدامات البلازما النووية فى الغزل والنسيج، لمناقشة تطوير قطاع صناعة الغزل والنسيج، أن هناك توجيهات للرئيس السيسى بتطوير صناعة الغزل والنسيج، لافتًا إلى أنه حان الوقت لنتناقش مع علماء مصر بالخارج بتطوير هذه الصناعة الهامة.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة حريصة على ربط جميع المصريين فى الخارج وربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا وهموم الوطن الأم مصر، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم فى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، وهو جزء من الأهداف التى حققها المؤتمر فى دوراته الخمس الماضية، مشيرة إلى أن المؤتمر يستهدف دعم توطين الصناعة والاستثمار الصناعى.

وهذه الجلسة تعد الجلسة الثانية ضمن الجلسات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذي بدأت فعالياته بمشاركة البارونة د.نعمت شفيق، وعدد من رجال الصناعة والاستثمار.