شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: الموساد جند مسئولا مقربا من العالم الإيرانى فخرى زادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الموساد يمتلك تسجيلا لفخري زادة يتحدث فيه عن بناء 5 رؤوس نووية، وأنه جند مسئولا مقربا من العالم الإيراني فخرى زادة. وأضافت وسائل الإعلام: "إن الموساد يمتلك التسجيل الخاص للعالم الإيراني فخرى زادة منذ 2008، وعرضته تل أبيب على إدارة الرئيس بوش فى نفس العام".

وكان محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران، اتهم يوم الخميس الماضى، إسرائيل باغتيال الخبير النووى فخرى زادة "أبو القنبلة النووية الإيراني".

وقال ظريف: "إن طهران لن تعيد التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع الغرب"، داعيا واشنطن لإظهار حسن النية من خلال العودة إلى الاتفاق النووي، ومن ثم ستمتثل طهران للاتفاق بالكامل، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وأشار وزير خارجية إيران إلى أن طهران مستعدة للتعاون مع جميع جيرانها لتحقيق السلام في المنطقة، بحسب قوله.