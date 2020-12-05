شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن مدينة قليوب وقريتين تابعتين غدا لمدة 4 ساعات لأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس ومدينة قليوب برئاسة مجدى نجاح رئيس المدينة، فصل التيار الكهربائى عن مدينة قليوب وقريتن آخريتين تابعتين للمركز، غدا الأحد، من الساعة السابعة صباحا وحتى الحادية عشرة صباحا، وذلك لعمل صيانة بشبكة الكهرباء.

وقال مجدى نجاح رئيس المدينة، فى بيان للمجلس اليوم السبت، إنه سيجرى فصل التيار الكهربائى عن المدينة وقريتين أخرتين هما قريتى "ناى وكوم أشفين والعزب التابعة لهما وهى عزب "البانون والدكتور والحسينى وزين خليل والقديم".

وأوضح مجلس دينة قليوب، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 4 ساعات.