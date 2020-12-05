بداية من الغد ولمدة 5 سنوات.. إغلاق شارع الأهرام لبدء تنفيذ مترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم السبت، غلق الاتجاه الأيمن من شارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر، حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية، بما يقرب من 50 متر.

وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه سيتم غلق طريق النصر جزئيًا للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، في محيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعه البدء في تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق في نطاق محافظة الجيزة، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، فإن اتحاد الشركات الوطنية المسند إليها أعمال المشروع سيستلم مواقع أعمال محطات (ميدان الرماية - الأهرام) للبدء في الأعمال الإنشائية لتلك المحطات بالمرحلة الأولى للمشروع.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لبعض المحاور، في محيط مناطق أعمال تلك المحطات من صباح غدٍ الأحد الموافق 6 ديسمبر، ولمدة 5 سنوات على النحو التالي:

أولًا: محطة ميدان الرماية

إجراء غلق جزئي لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان ومطاعم فلفة، بعد استقطاع ما يقرب من 23 مترًا من نهر الطريق بطول 240م وترك 2 حارة مرورية.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة كالآتي: يتم تحويل حركة المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وترغب في السير اتجاه طريق النصر بالسير يمينًا في اتجاه طريق الفيوم الجديد، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران المواجهة لحدائق الأهرام، ثم استكمال السير بطريق الفيوم في اتجاه ميدان الرماية وطريق النصر.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه سيتم توسعة طريق النصر في المنطقة المحيطة بموقع الأعمال ليصبح خمس حارات مرورية.

كما أوضح محافظ الجيزة أنه فيما يخص محطه الأهرام، فأنه سيتم إجراء غلق كلي للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية، بما يقرب من 50 مترًا بطول 404 أمتار وسيتم ترك عدد 3 حارات مرورية في الجانب الأيسر من شارع الأهرام في المنطقة المواجهة لموقع الأعمال لحركة سير المركبات القادمة من ميدان النصر، لتخدم حركة سير المركبات التي ترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام.

وأكد راشد أنه تم تجهيز التحويلة المرورية وهي حركه المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير إتجاه شارع الملك فيصل ومحور المنصورية تقوم بالسير إتجاه شارع الشمس حتى تقاطع محور المنصورية ثم السير يمينا بطريق المنصورية حتى تقاطعه مع شارع الأهرام والدوران والعودة من أسفل كوبري السيارات الكائن أعلى تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية ثم السير بمحور المنصورية وصولا حتى شارع الملك فيصل لتخفيف العبء المروري على شارع الأهرام بمحيط منطقة الأعمال.

وأضاف محافظ الجيزة أن الشركات المنفذة ستنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية، أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية، في محيط مواقع الأعمال للتسهيل على المواطنين.

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