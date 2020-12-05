"هرب من السلخانة".. مصدر بـ"الجيزة" يوضح تفاصيل اقتحام جمل مستشفى أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، حقيقة الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي يظهر "جمل" داخل مستشفى أوسيم.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365"، أن الجمل هرب من المجزر "السلخانة" القريبة من المستشفى، واقتحم المستشفى مسرعًا، مضيفًا أنه تم إخراج الجمل من المستشفى في غضون دقائق.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيديو لجمل يتجول داخل مستشفى أوسيم، وأظهر العاملين في المستشفى وهو يحاولون إخراج الجمل.