محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، حقيقة الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي يظهر "جمل" داخل مستشفى أوسيم.
وأكد المصدر لـ"الخليج 365"، أن الجمل هرب من المجزر "السلخانة" القريبة من المستشفى، واقتحم المستشفى مسرعًا، مضيفًا أنه تم إخراج الجمل من المستشفى في غضون دقائق.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيديو لجمل يتجول داخل مستشفى أوسيم، وأظهر العاملين في المستشفى وهو يحاولون إخراج الجمل.
كانت هذه تفاصيل خبر "هرب من السلخانة".. مصدر بـ"الجيزة" يوضح تفاصيل اقتحام جمل مستشفى أوسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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