تأجيل دعوى تحديد أسعار السلع والمنتجات لـ ٢٦ ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بتحديد أسعار السلع والمنتجات، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية، لجلسة ٢٦ ديسمبر الجاري.
حملت الدعوى رقم 30779 لسنة 67 قضائية، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بصفتيهما.
وذكرت الدعوى إن تحديد هامش ربح للسلع يقضي على الاحتكار و الزيادات المفاجئة للأسعار.
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