الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سب شاب لخطيبته بـ"مكبر صوت"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل الفيديو المتداول لشاب يَسب فتاة ادعى أنها خطيبته رفقة أصدقائه.

وذكرت الداخلية في بيان اليوم السبت: "بالنسبة لتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن توجه شاب مستقلاً إحدى السيارات وبرفقته بعض أصدقائه أمام منزل إحدى الفتيات ، مدعياً أنها خطيبته السابقة، مرددًا عبارات باستخدام مكبر صوت تحمل رسائل سباب للفتاة، ويظهر أحد الأشخاص بالرد عليه باعتباره والد الفتاة".

وأوضحت: "بالفحص أمكن تحديد الشخص الذى يظهر بمقطع الفيديو "مقيم بكفر الشيخ " وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان هروبه من محل إقامته عقب تصوير الفيديو".

وأشارت: "أمكن ضبطه وبمواجهته قرر أن ما ظهر فى مقطع الفيديو جاء على سبيل " الدعابة " وعدم وجود شخصية باسم الفتاة التى تناولها الفيديو وأنها شخصية خيالية وقيامه بتصوير الفيديو على سبيل الدعاية لرغبته فى التمثيل والشهرة ".

وذكرت في بيانها: "باستدعاء الشخص الذى ظهر بالفيديو على أنه والد الفتاة (مقيم بذات العنوان) أقر بما جاء بأقوال الأول وأن ما حدث ما هو إلا مشهد تمثيلى بالاتفاق معه".

وأتمت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية".