مصدر أمني: التحقيق مع مالك "التوحيد والنور" بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

أكدت مصادر أمنية، أنه تم القبض على رجل الأعمال سيد رجب السويركي، مالك محلات التوحيد والنور.

وأوضحت المصادر- فضلت عدم ذكر اسمها- لمصراوي، اليوم السبت، أن مالك محلات التوحيد والنور يُحقق معه بتهمة التمويل والانضمام لجماعة إرهابية مخالفة لأحكام القوانين.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنح العجوزة منذ 4 سنوات، برأت "السويركي" من تهمة إهانة علم مصر ووضعه على الأحذية المبيعة بالمحلات، وذلك في أولى جلسات المحاكمة.