مصادر: حبس رجل الأعمال صفوان ثابت بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أكدت مصادر قانونية، اليوم، حبس رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة "جهينة"، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وألقي القبض على صفوان ثابت، من منزله يوم الأربعاء، ليمثل أمام جهات التحقيق، لتتم مواجهته بالتهم المنسوبة إليه.

كانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، قررت التحفظ على جميع أموال رجل الأعمال صفوان ثابت السائلة والمنقولة والعقارية في أغسطس 2015.

وفي عام 2016، قررت اللجنة، التحفظ على نسبة 7.204% من أسهم شركة "جهينة" المملوكة لثابت، عبر صندوق "فرعون"، تمثل 14.2% من الصندوق، الذي يملك 51.023% من أسهم شركة "جهينة".