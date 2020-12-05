شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارية العليا تحيل 18 طعنا على نتيجة انتخابات مجلس النواب لمحكمة النقض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، اليوم السبت، في 19 طعناً مقدمة على إعلان نتيجة إعادة المرحلة الأولى لإنتخابات النواب 2020، وأحالت 18 طعناً لمحكمة النقض، وأرجأت الفصل في طعن لجلسة 19 ديسمبر الجاري.

وكانت، المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة، أصدرت، حكمها في 110 طعون على المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020، والتي يطالب البعض من خلالها بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر.

وقضت المحكمة برفض 84 طعناً، وأحالت 16 طعناً آخرين للنقض، كما قضت بعدم قبول 7 طعون، وقضت بعدم جواز الفصل في 3 طعون لسابقة الفصل فيهم، وقضت في طعن وحيد بترك الخصومة، لتصير تلك الأحكام نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.