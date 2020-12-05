شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التضامن والشباب والرياضة يشاركان فى احتفالية "حلمك بيتحقق" لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ،اليوم السبت، احتفالية "حلمك بيتحقق" التى نظمتها مبادرة "عالم موازي" فى كلية التربية جامعة عين شمس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك فى إطار التركيز على النماذج المضيئة من ذوى القدرات والهمم، والتأكيد على أهمية دورهم داخل المجتمع.

تضمنت الاحتفالية الإعلان عن إنتاج مسلسل درامي اجتماعي يسلط الضوء على ذوى القدرات والهمم يحمل اسم "القضية 404"، وكذا إنتاج عدد (2) برنامج إعلامي؛ لتناول كافة التحديات والمشكلات التى تواجه ذوى القدرات والهمم، وعرض آليات دمجهم، وفعاليتهم بالمجتمع، وتتبني مبادرة "عالم موازي" تلك الأعمال الفنية والإعلامية لضمان الفرص المتكافئة للنجوم والمتميزين من ذوي القدرات الخاصة في مجالي الفن والإعلام.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك أحداثًا مشتركة تجمع بين وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة يتم تقديمها للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، مضيفة أن مصر لديها كافة المقومات لتحقيق أحلام ذوي القدرات الخاصة ، مؤكدة أن القيادة السياسية تسعي دائما لتحقيق حقوق ذوي القدرات الخاصة،مشيرة الي أن ذوي القدرات الخاصة ثروة قومية، ويمتلكون من الامكانات والقدرات ما يدفعهم لتحقيق حلمهم وأهدافهم.

وأوضحت نيفين القباج ، أن الاعاقة ليست مرض، ووزارة التضامن الاجتماعي تقوم باستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الاعاقة يستطيعون من خلالها الحصول علي حقوقهم والخدمات المقدمة، مشيرة الى أن الدولة المصرية بصدد تنفيذ مشروع كبير سيتم اطلاقه تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية يتعلق بمنظومة الأطراف الصناعية، مشددة أن الدولة لن تدخر جهدًا في تحقيق أهداف وطموحات الأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

ومن جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بالمشاركة فى احتفالية "حلمك بيتحقق" والتى يشير عنوانها إلى تحقيق آمال ومتطلبات أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم فى شتى المجالات بتضافر جهود كافة المؤسسات والجهات المعنية بالأمر، وفى ضوء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على دعم ورعاية تلك الفئة، وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم، ودمجهم فى مختلف المشروعات والبرامج.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة تولى عناية خاصة بذوى القدرات والهمم؛ إيماناً بقدراتهم على التحدي، وتحقيقهم للانجازات فى مختلف المجالات، وتكثف الوزارة من البرامج والأنشطة المخصصة لهم فى جميع المنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة فى محافظات الجمهورية، والعمل على دمجهم فى الفعاليات التى يتم تنفيذها على مدار العام، مثنياً على تميز المواهب الواعدة من ذوى القدرات الخاصة والهمم سواءً فى المجال الفني أو الرياضي أو الإعلامي وغيرهم من المجالات.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكروالتقدير، الى القائمين على مبادرة "عالم موازي" لسعيهم إلى رعاية ذوى القدرات وتسليط الضوء على مواهبهم، وتناول كافة الأمور المتعلقة بهم بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية.