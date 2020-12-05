شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تنظم معسكرا رياضيا للفتيات تحت شعار «كوني قوية.. مستعدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات المعسكر الرياضي للفتيات تحت شعار «كوني قوية.. مستعدة»، والذي نظمته وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، السبت، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وذلك على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بالحرم الجامعي القديم.

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن المعسكر يأتى ضمن فعاليات وأنشطة الإحتفال العالمي ب١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى تستمر في الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتي ١٠ من ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون بين وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة والمجلس القومي للمرأة، مؤكداً أن المعسكر يهدف إلى ربط أهداف الوحدة بممارسة الأنشطة الرياضية، وأهميتها في تدعيم الصحة النفسية والجسمانية للفتيات، وما تعكسه من جوانب إيجابية على حياتهن فيما بعد.

وأوضحت الدكتورة ريهام فاروق، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، أن المعسكر شارك به 300 طالبة من كلية التربية الرياضية، وقدم نماذجا من القيادات النسائية داخل الجامعة وخارجها ممن يدعمون علاقة صحة المرأة الإنجابية والنفسية بممارسة الرياضة، وذلك لتشجيع الفتيات على ممارستها، وتعريفهم بأهميتها للصحة النفسية والإجتماعية والبدنية، لافتا إلى أن المعسكر تضمن العديد من الأنشطة الترفيهية من لعب الكرة، وشد ونط الحبل، والجمباز، إلى جانب التطرق إلى شرح كيفية دفاع الفتاة عن نفسها في حالة تعرضها لأي من أنواع الإيذاء الجمساني بحركات تدريبية تحميها من التحرش والعنف.

وقد جرت فعاليات المعسكر بحضور الدكتور إبراهيم البرعي، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة يسرية السيد، عميد كلية التمريض، والدكتورة ريهام فاروق، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة سحر وهبي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ونخبة من ممثلي المجلس القومي للمرأة، وأعضاء هيئة التدريس، وطالبات كلية التربية الرياضية بالجامعة.